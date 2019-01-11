Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
47 dakika önce
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Amasya
'nın Gümüşhacıköy
ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. İstanbul
'dan Samsun
'a giden Güven Sümbül (26) idaresindeki 05 DL 041 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Selim
Köse'nin (44) kullandığı 34 DU 9099 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, araç sürücüleri ile hafif ticari araçtaki Hülya Köse
, Sultan Oral (36) ve Gurbet Çetinkaya
(30) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Merzifon
Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:18 Kaynak: AA
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