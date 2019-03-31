Son Dakika Haberleri: Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

1 saat önce

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
ANTALYA'nın Akseki ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Akseki- Manavgat yolunun Manayıt mevkisi yakınlarında meydana geldi.  Mustafa Balcı'nın (45) kullandığı 42 P 0487 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, karşı yönden gelen Ramazan Üstündağ yönetimindeki 42 Y 5967 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücü Mustafa Balcı, otomobildeki Emine (41) ve Emre Balcı (17), Ayşe Koca (30) ile hafif ticari araçtaki sürücünün annesi Fatma Üstündağ yaralandı. Ramazan Üstündağ ile otomobildeki  Mustafa Mert Göktaş (16) ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza ihbarıyla olay yerine  Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye Birimi ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobildeki yaralılardan bazıları, sıkıştıkları yerden itfaiye görevlilerince çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 yaralı, sağlık ekibince ambulanslarla Manavgat'taki hastanelere götürüldü. Yaralılardan Ayşe Koca ve Emre Balcı'nın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:21 Kaynak: DHA

Akseki, Antalya, Güncel
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