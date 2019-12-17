Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı - SİVAS - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı - SİVAS - Son Dakika

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı - SİVAS

7 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Osman Çaylak idaresindeki (56) 58 ET 761 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi Osman Fazıl Caddesi'ndeki kavşakta, Barış Gökkaya yönetimindeki (27) 06 DK 7126 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücülerden Gökkaya ile otomobilde bulunan Fadime (18), Ünsal (22), Osman (56) ve Nermin Çaylak (49) yaralandı.

Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aynı kavşakta sık sık trafik kazası meydana geldiğini belirten mahalle sakinleri, yetkililerden önlem almalarını istedi.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı - SİVAS

Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Koç çılgına döndü! Soyunma odasına indi ve patladı
Trafik magandaları, seyir halindeki aracın önünü kesti Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı

Son Dakika Haberleri
19:50 Sokak köpeğinin burnuna batan olta iğnesi belediye ekiplerince çıkarıldı - Son Dakika
19:48 Erdoğan, İsviçre'de 'Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor' başlıklı sergiyi ziyaret etti - Son Dakika
19:48 Eski eşini hastanede bıçaklayan koca hakim karşısına çıktı - Son Dakika
19:48 İstanbul'da, 5 yaşındaki çocuğu istismar ettiği iddia edilen öğretmen hakim karşısında - Son Dakika
19:44 Çan Devlet Hastanesi'nde tahliye ve yangın tatbikatı - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 19:55:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı - SİVAS - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]