Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Serhat Aydemir idaresindeki 06 BBD 433 plakalı otomobil, Çarşı Mahallesi Hacıhayri Caddesi'nde Muhammed Eroğlu yönetimindeki 23 KB 380 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak kaldırıma çıkan hafif ticari araç, bir iş yerinin duvarına çarparak durdu.

Kazada, sürücülerin yanı sıra aralarında çocukların da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Çarşı Mahallesi, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:01 Kaynak: AA
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