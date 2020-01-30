Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

6 saat önce

ŞANLIURFA'da, hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

ŞANLIURFA'da, hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Karşıyaka Mahallesi kavşağında meydana geldi. Kent merkezine giden sürücülerinin ismi öğrenilmeyen 63 M 7441 plakalı hafif ticari araç ile 01 ACK 326 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki Mehmet Soydaş (25), Mahmut Çarşık (27), Cevdet Kıroğlu (35) ve Özden Sözdeş (40) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Karşıyaka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:33 Kaynak: DHA
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