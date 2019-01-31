Son Dakika Haberleri: Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

40 dakika önce

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralıADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Çomak köyü yolunda Selim A. yönetimindeki 44 DA 343 plakalı otomobil ile Murat D. yönetimindeki 27 ABR 638 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerden Selim A. ile araçlarda bulunan Nazlı A., Talha D., Tuncay A., Hüseyin A., Ömer A., Muhammed Enes D., ve Çiğdem D. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık görevlileri tarafından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Nazlı A. ve Talha D. yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:20 Kaynak: İHA

Selim, Adıyaman, Besni, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yağmurdan Yıkılan Toprak Evdeki 5 Kişilik Aile Ölümden Döndü 16 Yaşındaki Çocuğa Çarpan Alkollü Sürücü Frene Bile Basmadan Kaçtı! Kamera Kayıttaydı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Satışı Geçiş Ücretine Takıldı Esnafın Dükkanın Önüne Park Eden Aracın Üzerine Bıraktığı Yazı, "İşte Yurdum Manzaraları" Dedirtti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 21:00:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]