Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

23.04.2022 23:34
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, 21.00 sıralarında Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Saray'dan Kapaklı ilçesi istikametine seyreden İhsan D. idaresindeki 34 DLJ 312 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa T. idaresindeki 59 AAE 202 plakalı hafif ticari araç Yeniköy çıkışında kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu 34 DLJ 312 plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı otomobilde bulunan Dicle İ., Deniz Ş. ile 59 AAE 202 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Mustafa T. ve araçta bulunan Sadık T., Kıymet T., Aysel İ. ile İren İ. yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonucu hurdaya dönen araçlardan çıkarılan yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kapaklı ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapanan yol jandarma ve emniyet ekiplerinin kontrollü geçişi sağlamasıyla trafiğe açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

YORUMLAR
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Tekirdağ, Otomobil, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
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