Hakkari'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Mehmet Hanefi Kütükçüoğlu yönetimindeki 06 BTK 041 plakalı otomobil, İpek Yolu mevkisinde karşı yönden gelen Resul Koç idaresindeki 35 EA 566 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Devran, Özlem, Çiğdem, Mizgin, Aklime ve Didem Koç ile Beyan Bozkurt yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.