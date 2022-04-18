Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

18.04.2022 14:01
Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile PTT Kargo'ya ait hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile PTT Kargo'ya ait hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüleri yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Çiçekli ile Karaçerçili Mahallesi arasında meydana geldi. Emre D. (26) idaresindeki PTT Kargo'ya ait 33 AEG 624 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet B. (60) yönetimindeki 06 CUL 479 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Emre D. ağır yaralanırken, Mehmet B. hafif yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. - MERSİN

Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

YORUMLAR
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Otomobil, Tragger, Mersin, PTT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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