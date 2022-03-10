Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

10.03.2022 16:39
Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışma anı kameralara saniye saniye yansırken, meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışma anı kameralara saniye saniye yansırken, meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Parkı istikametinden Sümer Meydanı istikametine giden Muhammed Gazi Emül idaresindeki 06 FP 8148 plakalı Ford marka otomobil, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde park halinde olduğu esnada aniden yola çıkan Ali Haydar Yapıcı idaresindeki 02 ABU 065 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, hafif ticari araç ile yol kenarında park halinde bulunan kamyonet arasında sıkıştı. Meydana gelen kaza iş yeri kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaşanılan kazada hafif ticari araçta bulunan İpek Emül ile Medine Emül yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Otomobil küçük çocuğa çarptı: 1 yaralı Otomobil küçük çocuğa çarptı: 1 yaralı

Adıyaman, Otomobil, Ford, Gazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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