Son Dakika Haberleri: Otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

36 dakika önce

100 Karayolu Kaynaşlı ilçesi Akabe kavşağında otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada hafif ticari araç refüjde yan yattı.

Otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı, System.String[]
100 Karayolu Kaynaşlı ilçesi Akabe kavşağında otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada hafif ticari araç refüjde yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Düzce D-100 Karayolu Kaynaşlı ilçesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce'den Bolu istikametine gitmekte olan Sefa K. idaresinde ki 81 DR 435 plakalı hafif ticari araç, Kaynaşlı ilçe merkezinden D-100 karayoluna kontrolsüz şekilde yola çıkan Mecit D. idaresinde ki 81 FA 784 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç yan yatarak refüje girdi. Otomobil geldiği istikamete geri döndü. Kazada otomobil sürücüsü Mecit D. ile hafif ticari araçta bulunan Sefer K. yaralandılar. Hafif ticari araçta bulunan diğer kişiler ise kazayı yara almadan kurtuldu. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Sonrasında ise Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:35 Kaynak: İHA
Düzce, Kaynaşlı, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Merdivenlerden bisikletle inmek isteyen genç basamaklardan takla attı Antalya'da zincirleme kaza: 3'ü çocuk, 10 yaralı Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 61 ölü, 429 yaralı Sülfürik asit yüklü tanker devrildi, kimyasal madde yola aktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 18:11:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]