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Otomobil ile hasta taşıyan ambulans çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile hasta taşıyan ambulans çarpıştı: 5 yaralı

16.02.2022 18:50

Otomobil ile hasta taşıyan ambulans çarpıştı: 5 yaralı Çorum'da bir otomobil ile hasta taşıyan ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Otomobil ile hasta taşıyan ambulans çarpıştı: 5 yaralı

ÇORUM - Çorum'da bir otomobil ile hasta taşıyan ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Baki Solak yönetimindeki 19 AJ 993 plakalı İl Sağlık Müdürlüğüne ait 112 ambulans, İskilip kavşağında Hasan Şentürk yönetimindeki 19 UF 027 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans yol ortasına devrildi. Kazada ambulans sürücüsü ile sağlık çalışanları Tevfik Güney, Hanife Çakal ile hasta ve hasta yakını Hülya Kaçar ve Ali Abbas Kaçar yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Çevre yolu tek yönlü olarak bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan ambulansın olay yerinden kaldırılmasının ardından yol kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma südüğü bildirildi.

Otomobil ile hasta taşıyan ambulans çarpıştı: 5 yaralı
Otomobil ile hasta taşıyan ambulans çarpıştı: 5 yaralı
Otomobil ile hasta taşıyan ambulans çarpıştı: 5 yaralı

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Ambulans, Otomobil, Çorum, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile hasta taşıyan ambulans çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ile hasta taşıyan ambulans çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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