Otomobil ile hurda kağıt yüklü kamyonet çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Otomobil ile hurda kağıt yüklü kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Otomobil ile hurda kağıt yüklü kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

10.02.2021 04:07

ANKARA'da otomobi ile hurda kağıt yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

ANKARA'da otomobi ile hurda kağıt yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.20'de Başkent'in Yenimahalle ilçesi Ostim Mahallesi'nde meydana geldi. Kamil A. yönetimindeki 06 KA 3008 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Uzay Çağı Caddesi ile Abdulkadir Geylani Caddesi kesişiminde Mahmut U. yönetimindeki 06 M 0060 plakalı hurda kağıt yüklü kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, trafik lambasının bulunduğu direğine çarparak durabildi. Kazada iki araç sürücüsü ile kamyonette bulunan Suriye uyruklu Rahib U. Sait U. ve Talip U. yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Otomobil, Uzay, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil ile hurda kağıt yüklü kamyonet çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
00:17 Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hareketli saatler! Mahalleli, Suriyelilerin taşkınlık çıkardığı iddiasıyla yürüyüşe geçti
00:12 Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hareketli saatler! Mahalleli, Suriyelilerin taşkınlık çıkardığı iddiasıyla yürüyüşe geçti
00:09 137 gündür denizde ilerleyen Fransız maceracı Türk denizciler tarafından kurtarıldı; kaptan yaşananları anlattı
00:07 Özel teknesiyle okyanusta kaybolan maceracı, 137 gün sonra Türk denizciler tarafından kurtarıldı
23:08 İstanbul'da araca silahlı saldırı: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
23:06 Kağıthane'de motosikletli saldırganlar otomobili kurşun yağmuruna tuttu: 1 ölü
22:53 Şanlıurfa Valiliği, Atatürk heykelinin üzerine çıkan zanlıyı gözaltına aldı
22:50 Atatürk heykelinin üzerine çıkan şahıs gözaltına alındı
22:51 Fransa yangın yeri! Marsilya'da göstericiler sıfır araçları ateşe verdi
22:47 Fransa'da gözü dönen protestocular sıfır otomobilleri yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2023 05:25:14. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobil ile hurda kağıt yüklü kamyonet çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement