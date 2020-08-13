Otomobil ile iş yeri kapısına çarpan kamyonetteki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Otomobil ile iş yeri kapısına çarpan kamyonetteki 3 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, önce otomobile ardından iş yerinin giriş kapısına çarptı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, önce otomobile ardından iş yerinin giriş kapısına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.Ş. yönetimindeki 34 LY 7297 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak, önce Ş.N.'nin kullandığı 46 E 6404 plakalı otomobile ardından oto galerinin giriş kapısına çarptı. Kazada, kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 12:32

Kaynak: DHA

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