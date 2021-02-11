Otomobil ile işçileri taşıyan minibüsü çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile işçileri taşıyan minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

Otomobil ile işçileri taşıyan minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

11.02.2021 22:33

KAYSERİ'de otomobil ile işçileri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de otomobil ile işçileri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Taha Carım Bulvarı'nda meydana geldi. A.E yönetimindeki 06 KMG 17 plakalı otomobil, stadyum kavşağında, işçileri taşıyan 38 P 1763 plakalı servis minibüsü ilçe çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüste bulunan 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Otomobil ile işçileri taşıyan minibüsü çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ile işçileri taşıyan minibüsü çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
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