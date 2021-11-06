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Otomobil ile kafa kafaya çarpışan 24 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti... Kaza anı kamerada - Son Dakika

Otomobil ile kafa kafaya çarpışan 24 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti... Kaza anı kamerada

06.11.2021 12:39

Otomobil ile kafa kafaya çarpışan 24 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti.

Otomobil ile kafa kafaya çarpışan 24 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti... Kaza anı kamerada

Feci kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası motosikletin alev topuna döndüğü feci kaza anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Körkün Mahallesi Körkün Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki İbrahim Yiğit kontrolündeki motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Hyundai marka araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu motosiklet sürücüsü İbrahim Yiğit ağır yaralanırken çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, hastanede hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İbrahim Yiğit'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bir fabrikada işçi olarak çalıştığı ve bekar olduğu öğrenilen talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Feci kaza anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

Motosiklet sürücüsünün ölümüyle sonuçlanan feci kaza anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, farklı yönlerde seyreden motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışma anları ve sonrasında çıkan alev topu dikkat çekti. Feci kazada, motosiklet sürücüsü İbrahim Yiğit'in metrelerce yüksekten yere çakılma anları da yer aldı.

Genç sürücünün cenazesi ailesine teslim edildi

Feci kaza sonucu hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü İbrahim Yiğit'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Şahinbey ilçesi Körkün Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Otomobil ile kafa kafaya çarpışan 24 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti... Kaza anı kamerada
Otomobil ile kafa kafaya çarpışan 24 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti... Kaza anı kamerada
Otomobil ile kafa kafaya çarpışan 24 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti... Kaza anı kamerada
Otomobil ile kafa kafaya çarpışan 24 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti... Kaza anı kamerada
Otomobil ile kafa kafaya çarpışan 24 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti... Kaza anı kamerada
Otomobil ile kafa kafaya çarpışan 24 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti... Kaza anı kamerada
Otomobil ile kafa kafaya çarpışan 24 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti... Kaza anı kamerada
Otomobil ile kafa kafaya çarpışan 24 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti... Kaza anı kamerada
Otomobil ile kafa kafaya çarpışan 24 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti... Kaza anı kamerada
Otomobil ile kafa kafaya çarpışan 24 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti... Kaza anı kamerada

İbrahim Yiğit, Motosiklet, Gaziantep, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile kafa kafaya çarpışan 24 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti... Kaza anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ile kafa kafaya çarpışan 24 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti... Kaza anı kamerada - Son Dakika
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