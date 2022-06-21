BURSA-Otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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BURSA-Otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

21.06.2022 05:08
BURSA-Otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

BURSA'da otomobil ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra devrilen motosikletten düşerek metrelerce sürüklenen Önder Çelik (44) ağır yaralandı.

BURSA'da otomobil ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra devrilen motosikletten düşerek metrelerce sürüklenen Önder Çelik (44) ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi, İnegöl-Ortaköy Mahallesi Yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Ortaköy Mahallesi istikametine seyir halinde olan Önder Çelik idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen Reşat Nuri Gültekin (47) yönetimindeki 16 NAU 34 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ön lastiği kopan motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada motosikletten düşerek savrulan sürücü Önder Çelik yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Çelik, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çelik'in sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika haberi... Bursa'da otomobil motosikletle kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır yaralı Son dakika haberi... Bursa'da otomobil motosikletle kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır yaralı Son dakika haberleri: Ankara'da dolmuş ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Son dakika haberleri: Ankara'da dolmuş ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURSA-Otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BURSA-Otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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