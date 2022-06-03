Otomobiliyle kaldırıma çarpan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Otomobiliyle kaldırıma çarpan sürücü ağır yaralandı

03.06.2022 12:34

Otomobiliyle kaldırıma çarpan sürücü ağır yaralandı Samsun'da otomobil ile kaldırıma çarpan sürücü ağır yaralandı.

Otomobiliyle kaldırıma çarpan sürücü ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'da otomobil ile kaldırıma çarpan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi İlkadım Bulvarı viyadük altında sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Yeşilyurt idaresindeki 55 AFM 019 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Cemil Yeşilyurt, 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobiliyle kaldırıma çarpan sürücü ağır yaralandı
Otomobiliyle kaldırıma çarpan sürücü ağır yaralandı
Otomobiliyle kaldırıma çarpan sürücü ağır yaralandı
Otomobiliyle kaldırıma çarpan sürücü ağır yaralandı
Otomobiliyle kaldırıma çarpan sürücü ağır yaralandı
Otomobiliyle kaldırıma çarpan sürücü ağır yaralandı
Otomobiliyle kaldırıma çarpan sürücü ağır yaralandı
Otomobiliyle kaldırıma çarpan sürücü ağır yaralandı
Otomobiliyle kaldırıma çarpan sürücü ağır yaralandı
Otomobiliyle kaldırıma çarpan sürücü ağır yaralandı
Otomobiliyle kaldırıma çarpan sürücü ağır yaralandı

YORUMLAR
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Otomobiliyle takla atan alkollü sürücü yaralandı Otomobiliyle takla atan alkollü sürücü yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobiliyle kaldırıma çarpan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

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