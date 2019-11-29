Son Dakika Haberleri: Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Yusuf K., idaresindeki 27 C 0497 plakalı otomobil ile Erhan E., idaresindeki 24 AG 210 plakalı kamyon, Göçeri köyü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücülerinden Yusuf K., Erhan E. ve araçlarda bulunan Nisa Nur K., Mira K., Vediha K., Ayşegül K. ve Elif T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum
İBB'de işten çıkarılan işçiler, 100 bin imza topladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti Kolarov'dan Fenebahçe yanıtı: Yorum yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 22:35:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]