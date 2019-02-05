Son Dakika Haberleri: Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü

Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü

53 dakika önce

İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 25 yaşındaki Nuri Berkan Erdoğan hayatını kaybetti.

Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, System.String[]
İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 25 yaşındaki Nuri Berkan Erdoğan hayatını kaybetti.

Kaza, İzmir- Çeşme kara yolunun Seyri Sefa rampası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Berkan Erdoğan idaresindeki 35 TC 385 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Sucuattin Turan'ın kullandığı 35 TFR 69 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Erdoğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araca sıkışan Erdoğan'ın cesedi, AKS ekiplerinin çalışması sonrası otomobilden çıkartıldı. Erdoğan'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:13 Kaynak: İHA

Urla, İzmir, 3. Sayfa
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