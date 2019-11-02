Son Dakika Haberleri: Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde otomobille kamyonun çarpıştığı kazada Cuma Oğuz yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde otomobille kamyonun çarpıştığı kazada Cuma Oğuz yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Antalya- Konya karayolunun Yarpuz mevkisinde meydana geldi. Cuma Oğuz'un kullandığı 42 YP 654 plakalı otomobille Celal Çakar'ın kullandığı 60 BE 795 plakalı gübre yüklü kamyon çarpıştı. Kontrolden çıkan kamyon şarampole düştü. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Cuma Oğuz'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan kamyon sürücüsü Celal Çakar ile otomobilde bulunan Fadimeana Oğuz ise ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:49 Kaynak: DHA
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