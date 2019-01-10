Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı
1 saat önce
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Manisa
'nın Köprübaşı
ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çarıklar Mahallesi
'nde, F.T. (29) idaresindeki 45 PS 804 plakalı otomobil ile M.K. (36) yönetimindeki 35 HJR 83 plakalı kamyon çarpıştı. Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken, sürücüler ve araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Çevredekileri ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralılardan Güllü
Tavus (56), hastaneye kaldırıldığı sırada ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Salihli Devlet Hastanesi
'nde tedavi altına alınan sürücü F.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer 5 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:11 Kaynak: İHA
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