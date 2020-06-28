Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

kemal çelebi:

kamyonlar 80-90 arası hızla seyreder.. genelde otomobiller ise 120-180 km arası hızla kamyon ve benzeri araclara arkadan bindirir.. bu klasik kazalar okadar ucuz kazalarki.. eğer sürücüler sadece aşırı hız olayını bıraksa ve uykusuz yola çıkmasalar bu kazalar tarih olur.. yazık günah hepsi milli servet..