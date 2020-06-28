Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile Kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile Kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Adem Sarıköse idaresindeki 80 ER 714 plakalı kamyon ile aynı istikamete giden Sefa Gözber idaresindeki 46 ABZ 401 plakalı otomobil çarpıştı.


Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Sefa Gözber yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:43 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR (1)
  • kemal çelebi: kamyonlar 80-90 arası hızla seyreder.. genelde otomobiller ise 120-180 km arası hızla kamyon ve benzeri araclara arkadan bindirir.. bu klasik kazalar okadar ucuz kazalarki.. eğer sürücüler sadece aşırı hız olayını bıraksa ve uykusuz yola çıkmasalar bu kazalar tarih olur.. yazık günah hepsi milli servet.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

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