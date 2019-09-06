Son Dakika Haberleri: Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı
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Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

1 saat önce

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralıADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Atmalı köyünde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Atmalı köyünde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Kaan Yılmaz idaresindeki 34 SB 2472 plakalı otomobil ile akaryakıt istasyonundan yola çıktığı iddia edilen sürücüsü öğrenilemeyen 80 LC 366 kamyon, Atmalı köyü çıkışında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Kaan Yılmaz, araçta bulunan Osman Oğuz ile ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Adıyaman, Besni, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:23 Kaynak: İHA
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