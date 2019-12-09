Son Dakika Haberleri: Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Veysel S. (47) yönetimindeki RV VN 4545 plakalı otomobil ile Mesut E.'nin (55) kullandığı 42 DOR 98 plakalı kamyon, ilçede bulunan Çataltepe Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil bariyerlere çarparken, kamyon devrildi.

Kazada otomobilde bulunan Veysel S. ve eşi Nurcan S. (46) ile kamyon sürücüsü Mesut E. yaralandı.

Kaza yerinden geçen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Alaşehir, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trafik kazasında yaralananlara ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı
Samsun'da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 01:37:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]