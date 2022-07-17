Son dakika haberi: Otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

17.07.2022 12:23

Son dakika haberlerine göre Otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı Adıyaman'da, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Zeynal Gündüz idaresindeki 02 AAZ 212 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 GC 5594 plakalı kamyon, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Arılı Köyü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Zeynal Gündüz ile araçta bulunan Filiz Gündüz, Hacı Gündüz, Zeynep Gündüz yaralandı. Yaralılardan araç içerisinde sıkışan sürücü Zeynal Gündüz, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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