Otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Zonguldak'ta otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ş.Y. idaresindeki 67 EP 776 plakalı kamyon, Zonguldak- Ankara kara yolunun 14. kilometresinde O.Y'nin kullandığı 67 ES 813 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından kamyon, yol kenarındaki dereye devrildi. Kazada, sürücülerle araçlardaki H.B, E.Y. (14) ve Y.S. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kamyonda sıkışan Ş.Y, AFAD ve sağlık ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerince, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Zonguldak, Ankara, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:05 Kaynak: AA
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