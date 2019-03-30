Son Dakika Haberleri: Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1'i Bebek, 4 Yaralı

Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1'i Bebek, 4 Yaralı

33 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 1'i bebek, 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1'i Bebek, 4 Yaralı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 1'i bebek, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında İnegöl ilçesi Çitli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Ankara yönüne giden Volkan Karael (35) yönetimindeki 16 V 0501 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan Ahmet Pehlivan (65) yönetimindeki 16 KPL 88 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetten fırlayan sürücü Ahmet Pehlivan ile otomobil sürücüsü Volkan Karael, eşi Ayşe Tuncel Karael (25) ve 2,5 aylık bebekleri Gülce Karael yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Pehlivan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. 

Hurdaya dönen araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:58 Kaynak: DHA

Bursa, İnegöl, Güncel
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