Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

22 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adapazarı istikametinde seyir halindeki İhsan Köstekçi (45) yönetimindeki 34 VS 8705 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hüseyin C. yönetimindeki 16 H 8424 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Diğer sürücülerin bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Köstekçi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Hüseyin C. ve yanında bulunan Ramazan C. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Köstekçi'nin cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:35 Kaynak: AA
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