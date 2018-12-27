Son Dakika Haberleri: Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

17 dakika önce

Bilecik'te, otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
Bilecik'te, otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Önder Çetin yönetimindeki 34 PU 4329 plakalı otomobil, Bilecik-Sakarya kara yolu üzerinde Emrah Aydın idaresindeki 26 UH 136 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol üzerindeki Şehit Asker Anıtı'na çarparak durabildi.

Kazada yaralanan otomobilde bulunan yolcu Hediye Çetin 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:01 Kaynak: AA

Sakarya, Bilecik, Güncel
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