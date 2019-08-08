Son Dakika Haberleri: Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 Yaralı
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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Akbay idaresindeki 07 FTP 06 plakalı otomobil ile Mustafa Rıfat Karadağ idaresindeki 02 HL 159 plakalı kamyonet, 2.Çevre Yolu 30 Ağustos Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ahmet Akbay yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Adıyaman, Karadağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:39 Kaynak: İHA
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