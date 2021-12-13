Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Alime D. yönetimindeki 43 ACL 908 plakalı otomobil, önce orta refüjdeki ağacı sonra da Bilal A. idaresindeki kamyonete çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü Alime D., yaralandı.

Kütahya 'da otomobil ile kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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