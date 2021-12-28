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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 12 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 12 yaralı

28.12.2021 23:25

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa - Akçakale karayolu 15'nci kilometresinde meydana gelen kazada, aynı yönde seyreden İsmail A. idaresindeki 27 AFG 721 plakalı otomobil, Mustafa D'nin kullandığı 80 AAR 032 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

12 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole düştü. Kazada aralarında kadın ve çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 12 yaralı
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Şanlıurfa, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 12 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 12 yaralı - Son Dakika
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