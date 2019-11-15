Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, kaza Buldan ilçesi Kadıköy Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Yusuf Karaduman idaresindeki 10 ACA 752 plakalı otomobil kavşakta, Mustafa Öge idaresindeki 06 KGK 33 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşanan kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri kazaya müdahale ederek otomobildeki sürücü ile Zeynep Ceylin Karaduman ve Tuğba Karaduman isimli yaralıları çıkardı. Yaralılar ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.



Kaza sonrası soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ