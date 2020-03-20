Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada biri hamile kadın, 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada biri hamile kadın, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde Kartal ve Paşaören sokaklarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. Paşaören Sokak'tan gelen Tacettin Bal (42) yönetimindeki 16 KRN 17 plakalı otomobil, Kartal Sokak'tan çıkan Muhammed Eldaif (27) yönetimindeki 16 MA 3600 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Bal ile yanındaki Gülay Bal (32) ve hamile Yasemin Kula (38) yaralandı.Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:17 Kaynak: DHA

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