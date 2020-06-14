Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Kamyonet sürücüsü ise ambulansta tedavi edildi.

Kenan A. ile itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan eşi Nurşen A, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki Nurşen A. yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bir evin briketlerini yıkarak ağaca çarptı.

Alınan bilgiye göre, Kenan A. idaresindeki 14 LB 081 plakalı otomobil ile Muhammet Ali A'nın kullandığı 81 DY 997 plakalı kamyonet, Nusrettin Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

Düzce 'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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