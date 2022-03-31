Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

31.03.2022 12:54
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Tekirdağ'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Saray İlçesi Pazarcık Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddeye çıkmak isteyen Selçuk Ş. İdaresinde ki 59 ADV 219 Plakalı kamyonet ile Güngörmez Mahallesi istikametinden seyreden Hasibe N. İdaresinde ki 39 ABU 023 Plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 39 ABU 023 Plakalı otomobil sürücüsü Hasibe N. ve araçta bulunan Elif E. ve Ekin B. hafif yaralandı. Kaza yerine Polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edilirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

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Tekirdağ, Kamyonet, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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