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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

1 saat önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kamyonetle, otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kamyonetle, otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Kocaeli'nin Darıca ilçesi, Sırasöğütler Mahallesi Çelikoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat K. idaresindeki 34 VU 4938 plakalı kamyonet ile Vedat E. yönetimindeki 41 U 2251 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araçlar yol kenarında bulunan beton direğe çarparak durabildi. Kamyonet sürücüsü Murat K. ve yanında bulunan Zeliha K., otomobil sürücüsü Vedat E. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:23 Kaynak: İHA
kocaeli, darıca, 3. Sayfa
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