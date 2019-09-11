Son Dakika Haberleri: Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

1 saat önce

Konya'nın Karapınar ilçesi otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Konya'nın Karapınar ilçesi otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Karapınar ilçesi Kuzukuyu Yolu Akören mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menduh Y.'nin kullandığı 42 YK 835 plakalı kamyonet ile Abdullah D.'nin kullandığı 63 AAR 495 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin kasası parçalanırken, her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Karapınar, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:35 Kaynak: İHA
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