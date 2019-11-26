Son Dakika Haberleri: Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

7 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, İnegöl'e bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Fıçı (18) yönetimindeki 16 ACJ 082 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ertan Gümüş'ün (59) kullandığı 16 AE 283 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada sürücüler Kadir Fıçı ve Ertan Gümüş ile araçlarda bulunan Orhan Çolak ve Oktay Ünver yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:04 Kaynak: DHA
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