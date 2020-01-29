Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri bebek 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri bebek 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Şahin Yula idaresindeki 41 DH 229 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu Uzunçiftlik bağlantı yolu mevkisinde Fevzi Ateş yönetimindeki 34 PP 076 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü Yula, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Işıl Yula, bebekleri Hira ve çocukları Cabbar, sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Yula'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara yönünde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Kartepe, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

1 çocuk annesi sevgilisini öldüren şahıs olaydan iki gün sonra intihar etti
Kazada yaralanan adam kendinden çok aracını düşündü Sarıyer'de ölümden dönen sürücü, kendi hayatından çok aracını düşündü Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "FETÖ'cü müsünüz?" sorusuna yanıt verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 04:29:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]