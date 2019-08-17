Son Dakika Haberleri: Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

34 dakika önce

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'nde bulunan ve daha önce de birçok kazanın olduğu Köpeksolutan mevkisinde, saat 10.00 sıralarında yine kaza meydana geldi. Kemer'den Kumluca yönüne giden Doğan Avşar'ın kullandığı 06 DA 2294 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Batur Dilişen (42) yönetimindeki 41 BS 751 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Doğan Avşar (44) ve kamyonet sürücüsü Batur Dilişen ile aracında bulunan Mesudiye Ayşar (42), Abdullah Enes Avşar (12), Makbule Dilişen (28) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Kemer'deki hastanelere götürdü. Yaralılar, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kemer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:24 Kaynak: DHA
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