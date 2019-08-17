Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
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ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:24 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Kemer
ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kemer'e bağlı Tekirova
Mahallesi'nde bulunan ve daha önce de birçok kazanın olduğu Köpeksolutan mevkisinde, saat 10.00 sıralarında yine kaza meydana geldi. Kemer'den Kumluca
yönüne giden Doğan Avşar'ın kullandığı 06 DA 2294 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Batur Dilişen (42) yönetimindeki 41 BS 751 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Doğan Avşar (44) ve kamyonet sürücüsü Batur Dilişen ile aracında bulunan Mesudiye
Ayşar (42), Abdullah Enes
Avşar (12), Makbule Dilişen (28) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Kemer'deki hastanelere götürdü. Yaralılar, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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