Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Elbistan'dan Göksun istikametine doğru seyir halinde olan Ramazan K.'nın kullandığı 46 E 9052 plakalı kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen araç, Fazlı Ş. idaresindeki 46 HB 080 plakalı otomobile çarptı. Her iki araçta çarpmanın etkisiyle yol kenarına savruldu. Kazada, sürücülerden Kaya ile diğer araçta bulunan Cafer Ş., Ünzüle Ş., Durdu Mehmet Ş. ve Beyza Nur Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavilerine devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Afşin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:24 Kaynak: İHA
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