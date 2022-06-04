Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

04.06.2022 22:56

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan sürücü Muhittin Tiryaki (50) yönetimindeki 16 KBN 41 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Halil Filiz (38) yönetimindeki 16 AFM 181 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile otomobilde bulunan yolcular Sinem F. (10), Selin Erez (21), Hidayet Filiz (43), İzzet Yiğit F.(3) ile kamyonetteki yolcu Güner Tiryaki(50) yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı ile Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. 6 yaralı da yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(Salih Bilal Aslan/İHA)

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

YORUMLAR
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İnegöl'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı İnegöl'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı Tatvan'da otomobille kamyonet çarpıştı: 13 yaralı Tatvan'da otomobille kamyonet çarpıştı: 13 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

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