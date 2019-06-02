Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı - kaza anı
9 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:45 Kaynak: AA
'nın Fethiye
ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Sabri Gök yönetimindeki 48 GU 999 plakalı otomobil, Fethiye- Antalya
kara yolu Çamköy
Kavşağı'nda, Osman Sarıyar
'ın kullandığı 48 JE 066 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücüler Gök ve Sarıyar, araçlardaki Ayşe Ecrin (2), Furkan (17) ile Ernur Sarıyar (42), Zeynep Gök
(68) yaralandı.
Yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
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