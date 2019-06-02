Son Dakika Haberleri: Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı - kaza anı
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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı - kaza anı

9 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Sabri Gök yönetimindeki 48 GU 999 plakalı otomobil, Fethiye- Antalya kara yolu Çamköy Kavşağı'nda, Osman Sarıyar'ın kullandığı 48 JE 066 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücüler Gök ve Sarıyar, araçlardaki Ayşe Ecrin (2), Furkan (17) ile Ernur Sarıyar (42), Zeynep Gök (68) yaralandı.
Yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı - kaza anı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:45 Kaynak: AA
Muğla, Sarıyar, Fethiye, Güncel
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