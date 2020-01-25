Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı

6 saat önce

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, kamyonetle otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı, System.String[]

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, kamyonetle otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında, Kaynarca- Kandıra sınırındaki Topçu Dağağzı mevkiinde meydana geldi. Kaynarca yönüne giden Ahmet Y. yönetimindeki 54 VD 967 plakalı kamyonetle sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 EA 906 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlardaki 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalede bulunarak hastanelere kaldırdı. 9 kişi tedaviye alındı.


Kaynarca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:04 Kaynak: DHA
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