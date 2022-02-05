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Otomobille kamyonet çarpıştı: Baba öldü, oğlu yaralandı - Son Dakika

Otomobille kamyonet çarpıştı: Baba öldü, oğlu yaralandı

05.02.2022 10:52

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobille kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada Cihangir Öztürk öldü, oğlu ile birlikte 2 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobille kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada Cihangir Öztürk öldü, oğlu ile birlikte 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı sıralarında Türkgücü Mahallesi girişinde meydana geldi. Cihangir Öztürk yönetimindeki 34 UY 5224 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yalçın Ç. yönetimindeki 17 FH 993 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Cihangir Öztürk ile yanındaki oğlu Çınar Öztürk ve kamyonet sürücüsü Yalçın Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Cihangir Öztürk ile oğlu Çınar Öztürk, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Cihangir Öztürk, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.


Otomobille kamyonet çarpıştı: Baba öldü, oğlu yaralandı
Otomobille kamyonet çarpıştı: Baba öldü, oğlu yaralandı
Otomobille kamyonet çarpıştı: Baba öldü, oğlu yaralandı
Otomobille kamyonet çarpıştı: Baba öldü, oğlu yaralandı
Otomobille kamyonet çarpıştı: Baba öldü, oğlu yaralandı
Otomobille kamyonet çarpıştı: Baba öldü, oğlu yaralandı
Otomobille kamyonet çarpıştı: Baba öldü, oğlu yaralandı
Otomobille kamyonet çarpıştı: Baba öldü, oğlu yaralandı
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Otomobil, Kamyonet, Cihangir, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobille kamyonet çarpıştı: Baba öldü, oğlu yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobille kamyonet çarpıştı: Baba öldü, oğlu yaralandı - Son Dakika
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