Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

28.02.2022 12:39
Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli yönünden Mevlütlü yönüne gitmekte olan N.U.(29) yönetimindeki 45 SB 6746 plakalı otomobil, karşı yönden gelen H.Ç.(26) yönetimindeki 45 AFL 219 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kamyonet sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yaralanan otomobil sürücüsü ise olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

YORUMLAR
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Lüks araba saniyeler içerisinde pert oldu, gencin yaptığı son hareket dikkat çekti Lüks araba saniyeler içerisinde pert oldu, gencin yaptığı son hareket dikkat çekti Potada şampiyon Salihli Cesur Yıldızlar oldu Potada şampiyon Salihli Cesur Yıldızlar oldu

Otomobil, Kamyonet, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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