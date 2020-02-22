Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

29 dakika önce

Bursa'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı, System.String[]

Bursa'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza da 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.


Kaza, İznik- Adapazarı kara yolunda saat 23.00'da meydana geldi.


Edilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden gelmekte olan 34 VS 8705 plakalı otomobilin sürücüsü İhsan Köstekçi (45), karşı yönden gelen Hüseyin C. idaresindeki 16 H 8424 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza da otomobil sürücüsü Köstekçi olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan Hüseyin C, Ramazan Ç. ismi öğrenilemeyen bir kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar 112 ambulansla İznik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, Köstekçi'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:57 Kaynak: İHA
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