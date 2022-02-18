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Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

18.02.2022 15:36
Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli-Ödemiş yolu Allahdiyen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ödemiş yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan Ş.A.O. (51) yönetimindeki 10 TH 705 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Y.G. (35) yönetimindeki 45 AGL 037 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan F.A. (68), Ş.O. (72) ve F.A. (44) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

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Kamyonet, Otomobil, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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